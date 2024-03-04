Розвідник: Війна в Україні легшою не буде, а 2024 рік буде важкий і не принесе нових звершень

Війна в Україні легшою вже не буде, а 2024 рік буде важкий і не принесе нових звершень. Таку думку в інтерв’ю TSN.ua висловив штурмовик спецпідрозділу Головного управління розвідки України із позивним «Кавалер».

«Знаєте, як говорять: легше вже не буде. Я думаю, що 2024 рік якихось нових звершень для нас не дасть. Це буде важкий рік, насичений важкою роботою і рік, у якому ми маємо прийняти рішення для всього суспільства – що ми робимо далі? Або ми звільняємо свої території, відстоюємо право на життя, існування нашого народу, право на ідентичність або ми просто зникаємо і все. Це дуже важливо зрозуміти саме суспільству – яку війну ми зараз ведемо, і хто проти нас воює», – розповів «Кавалер».

Військовий підкреслив: якщо розглянути найгірший сценарій – наш програш, то в Україні не просто зміниться гривня на рубль, населення не буде жити так як раніше.

«Буде дуже багато змін, які торкнуться кожного. І як показує історія, росіяни не зупиняються на якихось етапах, що от змінили владу і поставили більш лояльну до себе і все. росіяни всю свою історію знищують народ на захоплених ними територіях. Вони розселяють цей народ, тому що їм не вигідно, щоб на цій землі жили люди, об’єднані однією ідеєю. Тому я гадаю, що при такому поганому розкладі почнуться масові репресії, розселення нашого народу і заселення сюди інших якихось народів, яких в російській федерації вистачає», – розповів «Кавалер».