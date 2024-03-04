Фахівці ГУР зламали сервери мо рф та отримали секретну службову документацію

У результаті кібератаки фахівці Головного управління розвідки України зламали сервери міністерства оборони рф та отримали секретну службову документацію ворога. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУР.
"Кіберфахівці ГУР МО України реалізували чергову успішну спецоперацію проти держави-агресора росії ― у результаті DDoS-атаки вдалось отримати доступ до серверів міністерства оборони рф. Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало мо рф, а також ― масивом секретної службової документації російського міністерства війни", - йдеться у повідомленні ГУР.
Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2000 структурних одиниць силового відомства росії.
Як вказує ГУР, одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок.
"Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів мо рф, а ще заступників, помічників, спеціалістів ― усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "бюрократъ"", - вказали в ГУР.
У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони рф ― іванова тімура вадімовіча.
Як повідомляється, цей заступник шойґу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною.
"Робота у кіберпросторі росії, спрямована на перешкоджання й параліч діяльності відповідальних за війну проти українського народу силових органів та посадовців держави-агресора, триває. Далі ― буде", - наголосили в українській розвідці.
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