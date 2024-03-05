Шольц: Німеччина поки не має наміру передавати Україні далекобійні ракети Taurus

Німеччина поки не має наміру передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки для їх експлуатації, швидше за все, потрібно буде залучати німецьких солдатів.

Таку заяву зробив канцлер ФРН Олаф Шольц, його цитує The Guardian.

«Ви не можете створити систему озброєнь, яка матиме дуже широке охоплення, а потім не думати про те, як можна здійснювати контроль за цією системою озброєнь», – сказав політик.

Шольц стверджує, що Німеччина зможе контролювати використання ракет лише за умови участі військових із Бундесверу, а в нинішній ситуації «про це не може бути й мови».