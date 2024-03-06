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Європу закликають до "адекватного фінансування" оборонної промислової стратегії ЄС, - ЗМІ

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Представники Естонії, Польщі та Франції у спільному листі до Європейської комісії закликали до того, щоб оборонна промислова стратегія ЄС супроводжувалася "адекватним фінансуванням", позаяк відсутність достатніх ресурсів зараз "означатиме вищі витрати пізніше".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press, яка має листа у своєму розпорядженні.

Три країни ЄС наголошують, що найважливішою частиною нової оборонної стратегії ЄС буде план її імплементації, "який має бути розроблений без зволікань".

"Він повинен бути підкріплений адекватним фінансуванням, і з цією метою ми закликаємо Комісію представити конкретні варіанти фінансування, особливо напередодні ухвалення наступного європейського бюджету", – йдеться в листі.

Його автори, серед іншого, закликають забезпечити європейській оборонній промисловості "кращий доступ до державного і державно-приватного фінансування та мобілізувати кошти на проєкти, які країнам-членам ЄС важко розвивати самостійно – зокрема протиповітряну оборону.

Лист Естонії, Польщі та Франції до Єврокомісії був підготовлений напередодні представлення оборонно-промислової стратегії, яка має на меті створити в ЄС "економіку, готову до війни", і забезпечити, щоб до 2030 року 50% закупівель ЄС становило європейське обладнання.

У Єврокомісії не вказали, звідки залучатимуть додаткові кошти для втілення стратегії, передбачивши лише 1,5 мільярда євро в Європейському оборонному фонді та окремі пропозиції на кшталт використання прибутків, отриманих від заморожених активів рф.

оборона, Європа
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