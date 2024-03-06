Експерти: В Україні у 2024 році частка прострочених кредитів ставатиме меншою

Понад третина кредитів, які видали українські банки – 37,4% – прострочені більш як на 90 днів. Експерти впевнені, що у 2024 році частка NPL у системі ставатиме меншою.

За даними НБУ, частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках за 2023 рік становила 37,4%, тоді як у 2022 році вона перевищувала 38%. Тож за минулий рік обсяг NPL скоротився на 9,7 млрд грн і зараз становить 422,4 млрд грн.

Іван Світек, голова правління Юнекс Банку, зазначає, що у тому разі, якщо ситуація з початку наступного року почне покращуватися, як це закладено в базових прогнозах регулятора, можна очікувати на поступове скорочення частки NPL у системі. Трохи більшими темпами у держбанках, оскільки в них базова ситуація набагато гірша. Набагато меншими – у приватних банках, які за минулий рік скоротили показник із 23,7% до 16%.

Трохи більшими темпами у держбанках, оскільки в них базова ситуація набагато гірша. Набагато меншими – у приватних банках, які за минулий рік скоротили показник із 23,7%.

Олена Єрмолова, директор з управління ризиками, член правління ГЛОБУС БАНКУ, вважає, що суттєве скорочення проблемних кредитів можливе за двох умов: перемога у війні та зростання економіки та відповідне збільшення доходів громадян. Загалом же розвиток кредитування у 2024 році напряму залежатиме від стану економіки.

За консервативного сценарію фінансова невизначеність до певної міри може стримати розвиток кредитування. Тоді проблемні позики перебуватимуть в стані ремісії і їхня кількість може дещо знизитися, але несуттєво (до 25-28%).

"За оптимістичного сценарію (якщо на фоні міжнародної допомоги, внутрішні економічні умови будуть максимально сприятливим і дозволять регуляторові знизити розмір облікової ставки до 14-12%), потенціал подальшого зниження ставок за кредитами на 2024 рік оцінюється на рівні в середньому 2-3%, при цьому кількість проблемних кредитів також може скоротитися до 20%", – підсумувала Єрмолова.