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Експерти розповіли, що робити банкам з простроченими кредитами

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За даними НБУ, частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках за 2023 рік становила 37,4%, тоді як у 2022 році вона перевищувала 38%. Тож за минулий рік обсяг NPL скоротився на 9,7 млрд грн і зараз становить 422,4 млрд грн. Через це банки недоотримують доходи, а клієнти мають погану кредитну історію.

Павло Матіяш, зазначив, що для оптимізації ситуації з непрацюючими кредитами важливо провести детальний аудит проблемного портфелю. Це дозволить оцінити реальний стан справ і визначити кредити, які є остаточно безнадійними та не підлягають поверненню. Після ідентифікації таких кредитів слід прийняти обґрунтоване рішення щодо їх списання. Списання безнадійних кредитів дозволить банкам звільнити резерви, що були сформовані майже під 100% суми цих кредитів.

"Щоб зменшити частку NPL, потрібно збільшити рівень та обсяги кредитування з метою формування нового портфелю та фінансування якісних клієнтів. Активне кредитування сприяє зростанню економіки, оскільки надає бізнесу необхідні ресурси для розвитку та розширення", – каже Матіяш.

Зазвичай, скорочення обсягу непрацюючих кредитів відбувається переважно через їхнє списання або реструктуризацію. Але існує й альтернативний шлях – це продаж таких кредитів через державні онлайн-аукціони Прозорро.Продажі. Така практика вже існує: непрацюючі кредити банків-банкрутів реалізовує через систему Прозорро.Продажі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Переважна частка активів цих банків – саме права вимоги за кредитними договорами. Про це говорить Ілля Михайлов, голова Наглядової ради АТ "Прозорро.Продажі".

"З 2016 року ФГВ провів у системі понад 9 тисяч успішних аукціонів з реалізації прав вимоги за кредитами ліквідованих банків на майже 17 млрд гривень, з яких 3,8 млрд гривень – за 2023 рік", - розповів Ілля Михайлов, голова Наглядової ради АТ "Прозорро.Продажі".

Він додає, що NPL – це активи з невисокою інвестиційною привабливістю і вони лише втрачатимуть в ціні. Тоді як зараз є ринок й інструмент онлайн-аукціонів, аби реалізовувати у прозорий спосіб та зменшувати обсяг непрацюючих кредитів у банківській сфері загалом.

Наталія Гуріна, заступниця голови правління Райффайзен Банку, пояснила, що першим і одним з найважливіших кроків для скорочення обсягів NPL є впровадження ефективної системи запобігати виникненню простроченої заборгованості за кредитом клієнта. Також банк проводить регулярний моніторинг та ідентифікує тих клієнтів, які з високою ймовірністю можуть мати потенційні труднощі зі своєчасним та повним обслуговуванням кредитів.

"Зокрема, певний час від початку повномасштабного вторгнення клієнти обслуговували кредити за новими адаптованими графіками, і дійсно певна частина портфеля випала у непрацюючі. На сьогодні рівень NPL складає близько 17%, але це набагато краще, ніж в цілому у банківській системі", – каже Гуріна.

Вона додає, що лише невелика доля нових NPL Райффайзен Банку (що були визнані такими протягом 2023 року) перейшла з працюючого портфелю до дефолтного – не більше 1%. В роздрібному портфелі перехід склав близько 7%.

Загалом, що стосується фізичних осіб, то найчастіше для вирішення ситуації з непрацюючим кредитом використовують такі інструменти як реструктуризацію, кредитні канікули чи узгодження індивідуального плану погашення заборгованості. Вибір інструменту залежить від оптимального рішення з огляду на поточний та перспективний стан клієнта.

НБУ, NPL, кредити
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