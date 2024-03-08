Буданов: Битва у Гостомелі зірвала московський бліцкриг і розбила наміри рф окупувати Київ "за три дні"

Головне управління Міністерства оборони отримало від надійного інформатора дані про намір росіян захопити аеродром Антонов у Гостомелі 24 лютого 2022 року. Про це розповів начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Zeit.
За його словами, для оборони Антонова були відправлені найдосвідченіші розвідники-спецпризначенці. Очільник ГУР доповідав президенту Володимиру Зеленському дані про ситуацію на полі бою в Гостомелі, які отримав від своїх підрозділів, задіяних в обороні аеродрому.
"Зрозуміло, що люди, які бачать десятки вертольотів, що стріляють у їхній бік, не зовсім щасливі", - зазначив Буданов.
Підрозділи Сил безпеки та оборони України здійснили контратаку проти російських окупантів у другій половині дня 24 лютого. В результаті до кінця ночі в бою вдалося ліквідувати близько 80 ворожих десантників.
"Далі злітно-посадкова смуга аеродрому була пошкоджена українською артилерією, щоб унеможливити посадку військово-транспортних літаків держави-агресора", - розповів Буданов.
Битва за аеродром у Гостомелі зірвала московський бліцкриг і розбила наміри рф окупувати Київ "за три дні", підкреслили в ГУР.
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