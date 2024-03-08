АРМА почало продавати арештовані активи через Prozorro

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів почало продавати арештовані активи через Prozorro.Продажі. Перший аукціон, на який виставили 1201 тонну зерна озимої пшениці четвертого (найнижчого) класу, відбувся у четвер, 7 березня.

На аукціон зареєструвалася одна компанія – ТОВ «Інга», яке запропонувало за зерно 4,9 млн грн (4083 грн за тонну). Компанія стала переможцем торгів відповідно до чинного законодавства, яке передбачає продаж активу в системі навіть за умови участі лише одного учасника.

Лот складався з трьох партій пшениці, заарештованих за рішенням Центрального районного суду Миколаєва у серпні 2023 року. Справа стосується вирощування сільськогосподарських культур на землях оборони без дозволу Міністерства оборони України.

Голова АРМА Олена Дума назвала перший аукціон «великою перемогою».

«Ми отримали можливість реалізовувати арештовані активи за прозорими конкурентно спроможними правилами. Цього очікували не лише українські підприємці, але і наші міжнародні партнери», – сказала вона.