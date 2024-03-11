У НБУ побачили поступовий обережний прогрес у дискусії щодо використання російських активів

У Національному банку спостерігають поступовий обережний прогрес у дискусії щодо використання знерухомлених російських активів.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.

"Підсумували попередній місяць на зустрічі з представниками найбільших 30 банків. Насамперед вагомими були зрушення в міжнародному напрямі: досягнення угоди на рівні персоналу в межах третього перегляду програми з МВФ, початок роботи Фонду розбудови потенціалу України, погодження інструменту Ukraine Facility від Євросоюзу", - наголосив Пишний.

За його словами, це все важливе не лише тим, що передбачає можливості зовнішнього фінансування, а й тим, що Україна отримає потужний експертний ресурс, який використає для свого розвитку.

"До позитиву за міжнародним блоком я б ще додав поступовий обережний прогрес у дискусії щодо використання знерухомлених російських активів. Свіже рішення парламенту Швейцарії підтримати передання Україні заморожених активів рф – це про те, що визріває глобальне усвідомлення того, що ці кошти можуть і мають бути використані як компенсація за завдані втрати чи як репарації, чи для підтримки України", - зазначив голова НБУ.