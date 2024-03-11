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Експерт: У квітні-травні можуть переглянути чинний тариф на газ

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У квітні-травні можуть переглянути чинний тариф на газ, що автоматичне спричинить підвищення тарифів на гарячу воду та теплопостачання. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, повідомляє ТСН у неділю, 10 березня.

Попенко зазначив, що в Україні до кінця опалювального сезону не будуть підвищувати тарифи на комунальні послуги. За його словами, чинні тарифи на газ можуть переглянути вже у квітні-травні.

"Наскільки я знаю, наскільки є інсайдерська інформація… минулого року в тому ж НАК "Нафтогазі" розглядалося питання щодо підняття тарифу на газ. Знову ж таки, я не стверджую, що 100% це буде прийнято, але я знаю, що вивчається питання підняття, в середньому, десь на 1-1.5 грн", — заявив Попенко.

Експерт сказав, що підвищення вартості газу автоматично викличе подорожчання тарифів на гарячу воду та теплопостачання. Попенко зазначив, що у разі подорожчання тариф на газ складе 7,96 грн за кубометр.

газ, Попенко, тарифи
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