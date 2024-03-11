Глава УГКЦ: Україна змучена, але стоїть і вистоїть!

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) закликав іти до сповіді тих скептиків, які не вірять у перемогу України над росією.
Таку заяву Блаженніший зробив, перебуваючи з візитом у США.
"Україна змучена, але стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися, навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії... Хто з вас не вірить у перемогу України — йдіть до сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові", - заявив Святослав.
Глава УГКЦ закликав скептиків приїхати в Україну і переконатися у своєму помилковому твердженні.
"Бо ми знаємо, якщо Україна, не дай, Боже, була б хоча частково завойована — розшириться межа смерті. Всі ви бачили страшні кадри з Бучі. Це був лише вступ. Вони [росіяни] так хотіли залити кров’ю весь Київ", - наголосив глава УГКЦ.
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