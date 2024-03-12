Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Мін’юст: Україна планує конфіскувати майно російської компанії, яка займається виробництвом "Кинджалів"

163

Українська сторона звернулася до Вищого антикорупційного суду з проханням конфіскувати майно російської компанії, яка займається виробництвом ракет "Кинджал".

Відомство хоче застосувати санкцію до акціонерного товариства "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування". Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Третіми особами будуть заявлені:

  • акціонерне товариство "НВО "Високоточні комплекси";
  • державна корпорація зі сприяння розробленню, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції "ростех";
  • товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад".

Мін'юст пояснив, що акціонерне товариство "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (АТ "НВК "КБМ") є підприємством у Російській Федерації, яке розробляє та виготовляє військову техніку, зокрема, високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси на замовлення Міністерства оборони.

Відомство уточнило, що це посилює військовий потенціал Російської Федерації, яка залучає зазначену військову техніку при здійсненні збройної агресії проти України.

Згідно з публічною інформацією, ця компанія відповідальна за розробку ракет "Кинджал", які росіяни використовують для ударів по Україні. Також компанія займається розробкою вертольотів Ка-52М і Мі-28НМ.

ВАКС, Кинджал
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 12 марта 2024
Понедельник, 11 марта 2024
Воскресенье, 10 марта 2024
Суббота, 9 марта 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023