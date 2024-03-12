Мін’юст: Україна планує конфіскувати майно російської компанії, яка займається виробництвом "Кинджалів"

Українська сторона звернулася до Вищого антикорупційного суду з проханням конфіскувати майно російської компанії, яка займається виробництвом ракет "Кинджал".
Відомство хоче застосувати санкцію до акціонерного товариства "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування". Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
Третіми особами будуть заявлені:
Мін'юст пояснив, що акціонерне товариство "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (АТ "НВК "КБМ") є підприємством у Російській Федерації, яке розробляє та виготовляє військову техніку, зокрема, високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси на замовлення Міністерства оборони.
Відомство уточнило, що це посилює військовий потенціал Російської Федерації, яка залучає зазначену військову техніку при здійсненні збройної агресії проти України.
Згідно з публічною інформацією, ця компанія відповідальна за розробку ракет "Кинджал", які росіяни використовують для ударів по Україні. Також компанія займається розробкою вертольотів Ка-52М і Мі-28НМ.
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