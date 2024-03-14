"Сталкер": Порошенко шантажував уряд скаргами до Єврокомісарів, щоб потрапити за кордон на святкування 39-річчя сина

Народний депутат Петро Порошенко шантажував уряд скаргами до Єврокомісарів, щоб потрапити за кордон на святкування 39-річчя сина Олексія. Про це у відеозверненні повідомив військовослужбовець з позивним "Сталкер", який зараз воює на фронті.
"Хочу привітати сина Порошенка: цьому ухилянту 6 березня виповнилося 39 років. Перебуває за кордоном, не воює, не служить.
Тепер стає зрозумілим, чому його батько Петро Порошенко так сильно хотів виїхати з України. Чому почав шантажувати український уряд вступом до ЄС в разі невиїзду. Він показав, що його особисті інтереси важливіші усього, що він говорить", - зазначив військовий.
За його словами 39-річний Олексій Порошенко не перебуває в жодному підрозділі.
"Олексій Порошенко навіть в так званих "мазаних" підрозділах не перебуває. Він просто втік закордон. Бо мужності бути в Україні в нього немає. Я бажаю сину Петра Порошенка мужності повернутися в Україну", - зазначив він.
На думку захисника, було б коректним, якби діти можновладців служили в лавах ЗСУ, що позитивно вплинуло б на стан справ в армії.
"Зараз в Україні розглядають закон про мобілізацію. Закон корисний адже дав би змогу замінити тих поранених, які залишаються на фронті. Наприклад, я, маючи групу інвалідності досі перебуваю на бойовій посаді. Армію потрібно поповнювати. Проте, хотілося б, аби окрім звичайних громадян армію поповнили діти чиновників, депутатів та можновладців. Тоді б і на армію фінансування більше було б, і не крали б на армії, бо знали, що там служать їх діти", - підкреслив військовий.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023