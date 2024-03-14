"Сталкер": Порошенко шантажував уряд скаргами до Єврокомісарів, щоб потрапити за кордон на святкування 39-річчя сина

Народний депутат Петро Порошенко шантажував уряд скаргами до Єврокомісарів, щоб потрапити за кордон на святкування 39-річчя сина Олексія. Про це у відеозверненні повідомив військовослужбовець з позивним "Сталкер", який зараз воює на фронті.

"Хочу привітати сина Порошенка: цьому ухилянту 6 березня виповнилося 39 років. Перебуває за кордоном, не воює, не служить.

Тепер стає зрозумілим, чому його батько Петро Порошенко так сильно хотів виїхати з України. Чому почав шантажувати український уряд вступом до ЄС в разі невиїзду. Він показав, що його особисті інтереси важливіші усього, що він говорить", - зазначив військовий.

За його словами 39-річний Олексій Порошенко не перебуває в жодному підрозділі.

"Олексій Порошенко навіть в так званих "мазаних" підрозділах не перебуває. Він просто втік закордон. Бо мужності бути в Україні в нього немає. Я бажаю сину Петра Порошенка мужності повернутися в Україну", - зазначив він.

На думку захисника, було б коректним, якби діти можновладців служили в лавах ЗСУ, що позитивно вплинуло б на стан справ в армії.

"Зараз в Україні розглядають закон про мобілізацію. Закон корисний адже дав би змогу замінити тих поранених, які залишаються на фронті. Наприклад, я, маючи групу інвалідності досі перебуваю на бойовій посаді. Армію потрібно поповнювати. Проте, хотілося б, аби окрім звичайних громадян армію поповнили діти чиновників, депутатів та можновладців. Тоді б і на армію фінансування більше було б, і не крали б на армії, бо знали, що там служать їх діти", - підкреслив військовий.