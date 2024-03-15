Rheinmetall: Україна зараз є важливим партнером для нас

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив про наміри створити щонайменше чотири підприємства на території України.
Про це він розповів під час презентації результатів виробництва компанії у 2023 році.
«Україна зараз є важливим партнером для нас. Тут ми бачимо потенціал виторгу до €2-3 млрд на рік», – пояснив Паппергер комерційні перспективи цього задуму.
Він пояснив, що на українських заводах Rheinmetall будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох та зенітну зброю.
Гендиректор холдингу зазначив, що будівництво перших підприємств розпочнеться вже найближчими місяцями. Однак не став вказувати навіть регіони майбутнього розташування з метою безпеки.
Німецький Rheinmetall має намір протягом 2024-2025 років надати Києву десятки тисяч боєприпасів, танків Leopard, бойових машин піхоти Marder, систем протиповітряної оборони Skynex та іншу військову техніку.
А завод Rheinmetall Expal Munitions в Іспанії займеться виробництвом снарядів, які наша країна отримуватиме протягом 2025 року.
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