Стефанчук: На одного воїна має бути вісім осіб, які забезпечують його економічне утримання

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в інтерв'ю Суспільному, що на одного воїна, який захищає Україну, має бути вісім осіб, які забезпечують економічне утримання цього воїна. Так він відповів на запитання, чи планується у законопроєкті про мобілізацію так зване "бронювання для багатих".

Журналістка запитала у Стефанчука, чи вважає він справедливим імовірність запровадження бронювання від військової служби для осіб, які отримують від 35 000 грн на місяць, або залежно від того, як ці люди впливають на економіку України.

Спікер парламенту згадав, що у середньовічній Англії існував так званий "податок на боягузтво": коли люди платили гроші, щоб не йти у лицарі. За словами Стефанчука, такий податок потім існував у багатьох державах.

"Я не знаю країни, де це дійсно спрацювало. Але, з іншого боку, я розумію, що на одного воїна, який захищає країну, має бути вісім осіб, які забезпечують економічне утримання цього воїна. Тому економіка – це теж не остання річ, і потрібно віднаходити ті заходи і засоби, які сприятимуть підняттю рівня економіки в Україні", – відповів Стефанчук.

Попри третій рік великої війни, Україна демонструє "непогані показники в економіці", додав спікер Ради.

"Але кожен цей успіх – це дуже складна робота і уряду України і всіх, хто займається економічною сферою. Економіка є визначальною", – заявив він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи точно планується запровадити бронювання для тих, хто заробляє від 35 000 грн, або це може бути інша цифра, Стефанчук сказав: "Ще раз кажу, тут треба зрозуміти, чи доцільний цей механізм".