Зеленський: Немає такого зла, якого путін не вчинить, щоб продовжити особисту владу

Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може, вважає президент України Володимир Зеленський.
"Жодної легітимності в цій імітації виборів немає і бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі. Саме це ми маємо забезпечити всіма, хто цінує життя і порядність", - сказав Зеленський у відеозверненні.
"Днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як уже було часто в історії, просто захворів на владу і робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, якого він не вчинить, щоб продовжити особисту владу. Немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього", - сказав він.
Президент України подякував кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і будуть називати ці речі своїми іменами.
"Усе, що росія робить на окупованій території України - злочин. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні і заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше одного - справедливості", - заявив Зеленський.
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