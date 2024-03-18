Кірбі: У Сил оборони України закінчуються боєприпаси

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні терміново потрібне продовження військової допомоги США, оскільки у Сил оборони закінчуються боєприпаси. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

За його словами, адміністрація веде діалог зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та його командою для прискорення схвалення допомоги Україні.

Він наголосив, що час має значення.

"У них на Донбасі закінчуються боєприпаси, і тепер вони відступають на другу та третю лінії оборони, оскільки росіяни продовжують намагатися просунутися на захід. Їм потрібна підтримка, і вона нам потрібна зараз", – сказав Кірбі.

Чиновник наголосив, що виділення озброєнь Україні не ставить під загрозу національну безпеку США.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що розраховує схвалити законопроект про продовження допомоги Україні голосами меншості Демократичної партії.