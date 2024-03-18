Кірбі: У Сил оборони України закінчуються боєприпаси

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні терміново потрібне продовження військової допомоги США, оскільки у Сил оборони закінчуються боєприпаси. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.
За його словами, адміністрація веде діалог зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та його командою для прискорення схвалення допомоги Україні.
Він наголосив, що час має значення.
"У них на Донбасі закінчуються боєприпаси, і тепер вони відступають на другу та третю лінії оборони, оскільки росіяни продовжують намагатися просунутися на захід. Їм потрібна підтримка, і вона нам потрібна зараз", – сказав Кірбі.
Чиновник наголосив, що виділення озброєнь Україні не ставить під загрозу національну безпеку США.
Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що розраховує схвалити законопроект про продовження допомоги Україні голосами меншості Демократичної партії.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023