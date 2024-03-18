ISW: мо рф має намір захищати свій флот у Чорному морі від ударів з боку ЗСУ

міністерство оборони росії має намір захищати Чорноморський флот (чф) від ударів з боку ЗСУ і, ймовірно, змінило командувача флоту в рамках цих зусиль.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики вважають, що позиція очільника міноборони рф сергія шойгу щодо захисту чф створює умови для того, щоб шойгу міг або приписати собі заслуги, у разі підвищення ефективності захисту чф від українських ударів, або звинуватити інших командирів, якщо флот зазнає невдачі у цих зусиллях.
Зазначається, що удари української армії змусили чф передислокувати більшість своїх військово-морських засобів із головної бази у Севастополі на менші та менш боєздатні бази у Новоросійську та інших місцях.
Експерти стверджують, що шойгу відвідав командний пункт чф у Севастополі, де отримав доповіді про українські операції та ефективність чф. Він наголосив, що флот має проводити щоденні навчання із відбиття ударів, а також наказав чф встановити додаткове озброєння, зокрема великокаліберні системи та кулемети, на невизначених об’єктах для посилення російської оборони.
Окрім цього, очільник оборонного відомства рф заслухав доповідь російського віце-адмірала сергія пінчука, який, за даними деяких російських джерел, замінив адмірала віктора соколова на посаді командувача чф. Однак у ISW не змогли підтвердити цю заяву.
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