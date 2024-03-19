Експерти: Після "виборів" у росії триватиме мобілізація для війни проти України

Після "виборів" президента рф у країні триватиме мобілізація населення для війни проти України. Однак вона може бути різних видів.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили експерти Олександр Коваленко та Олександр Мусієнко.

Щодо мобілізації, то, як пише CNN, величезні втрати під час захоплення Авдіївки та дрібніших населених пунктів, найімовірніше, можуть змусити Кремль провести масштабну кампанію.

В українській військовій розвідці кажуть, що мобілізація в росії не припинялася і триває безперервно.

"І так, після цього фарсу, які називали "виборами путіна", (очікується, - ред.) їхня активізація. Можливо, вони (мобілізаційні заходи, - ред.) можуть мати більш відкритий характер, і це правда", - заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Як вважає Коваленко, мобілізація в росії буде проведена обов'язково. За його оцінками, набрати в окупаційну армію можуть щонайменше до 0,5 млн осіб.

Мусієнко зазначає, що поки важко сказати, наскільки великою буде мобілізація.

"Для заповнення втрат можуть провести обмежену. Тобто призивати по 20-30 тисяч на місяць для негайної відправки на фронт. Але можуть зважитися і на більше. У них озвучували 300 тисяч за два місяці, я в це не вірю. Набрати, навчити й озброїти за такий термін вони не встигнуть", - розповів він у бесіді з виданням.

Прискорена мобілізація під літній наступ може обернутися тим, що "будьонівська гвардія" наступатиме за підтримки дронів та авіації.

Це можливий сценарій з метою спробувати десь прорвати фронт, поки Україна не отримала потужнішу підтримку від Заходу.

"Другий сценарій - справжня масштабна мобілізація під кампанію на осінь-зиму. У такому разі можу сказати, що і ми посилимося і будемо потужнішими ніж зараз. Думаю, росіяни й самі це враховують", - додав експерт.