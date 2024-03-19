Укргідроенерго: Унаслідок раннього водопілля українські ГЕС виробляють рекордну кількість електроенергії

Унаслідок раннього водопілля українські гідроелектростанції виробляють близько 65 млн кВт-год. електроенергії щодня, що є рекордним показником.

Про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає liga.net.

За словами Сироти, у результаті раннього водопілля гідроелектростанції виробляють близько 65 млн кВт-год.

За його словами, це є рекордною кількістю електроенергії.

Сирота зауважив, що раніше водопілля розпочиналось у квітні, але вже другий рік поспіль паводок починається на початку лютого.

За спостереженнями гідроенергетиків, зараз відмітки води та притоки тримаються на рівні минулого року.

"Для енергосистеми це хороша ситуація, тому що ми можемо її підтримати", – зазначив Сирота.

Він додав, що наразі водосховища перебувають у межах проєктних відміток.

Зауважимо, у Києві станом на 16 березня рівень води у Дніпрі піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року, проте аварійні підтоплення не були зафіксовані.