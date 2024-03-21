У центрі зайнятості розповіли про зменшення кількості зареєстрованих безробітних чоловіків

Кількість зареєстрованих безробітних чоловіків в Україні значно зменшилася. Якщо до повномасштабного вторгнення серед безробітних було 55% жінок, а 45% чоловіків, то на сьогодні в деяких регіонах 80% - це жінки.
Про це повідомила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
Вона нагадала, що за різними оцінками, понад 6 мільйонів українців перебувають за кордоном. Переважна більшість цих людей - це працездатне населення.
"Вони потенційно могли бути нашими "клієнтами", могли бути серед безробітних, яким ми шукали б роботу в Україні. Також дуже велика кількість людей мобілізована до ЗСУ. На сьогодні зменшилась кількість реєстрацій чоловіків. Якщо до повномасштабного вторгнення серед безробітних було 55% жінок, 45% чоловіків, то на сьогодні в нас 77%, а в деяких регіонах 80% - це жінки", - зауважила Жовтяк.
Вона констатувала, що статистика зареєстрованих безробітних сьогодні не відображає реального стану безробіття.
"Водночас можна сказати, що в Україні робота є. І це дуже наочно видно зі збільшеної кількості вакансій. Крім того, на сьогодні зростає кількість зареєстрованих безробітних за рахунок того, що звертаються внутрішньо переміщені громадяни", - підкреслила Жовтяк.
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