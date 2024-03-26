Наталуха: Бронювання від мобілізації може принести близько 200 млрд гривень надходжень на рік

Введення економічного бронювання від мобілізації може принести до державного бюджету України близько 200 млрд гривень на рік.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха під час конгресу "Реформа системи публічних фінансів - шлях до Відновлення України".

За його словами, одним з питання такого бронювання буде пряме фіскальне забезпечення оборонних видатків.

"Тут ми покладаємося не на масове збільшення податків, а на створення нових механізмів, на пошук нових інструментів, нових шляхів. І серед іншого ми не відкидаємо питання економічного бронювання, яке, за нашими розрахунками, може приносити від 200 млрд грн на рік", - сказав Наталуха.

Він пояснив, що питання економічного бронювання направлене на те, щоб дозволити бізнесу можливість і надалі функціонувати. Зокрема, щоб бізнес і надалі міг сплачувати податки, з яких утримуються Збройні Сили України. На сьогодні це єдине джерело фінансування ЗСУ.