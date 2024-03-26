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Видатки держбюджету України на оборону в січні-лютому становили 235,1 млрд грн

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Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 235,1 млрд грн, або 55,4% від усієї суми видатків держбюджету в січні-лютому 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Видатки на оборону в лютому – 159,8 млрд грн.

За весь минулий рік із бюджету було виділено на безпеку та оборону 1,84 трлн грн, або 60,8% від усіх видатків.

Кошти спрямовані на:

  • - грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських
  • - придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів
  • - медичне забезпечення
  • - інші види витрат на забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

У міністерстві нагадують, що витрати сектору безпеки та оборони уряд фінансує виключно шляхом власних податкових надходжень, а також військових облігацій.

оборона, бюджет, видатки
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