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Кабмину поручено предусмотреть финансирование сектора нацбезопасности на уровне 5% от ВВП

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Кабмину поручено предусмотреть финансирование сектора нацбезопасности на уровне 5% от ВВП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, обязывающее правительство включить в Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема ВВП.

Соответствующий документа № 196/2021 обнародован на сайте президент во вторник.

«Кабинету министров Украины предусмотреть в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5 процентов от запланированного объема валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины», — говорится в решении СНБО от 14 мая 2021 года, обнародованном на сайте президента вместе с указом.

«Кабинету министров Украины предусмотреть в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5 процентов от запланированного объема валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины», — говорится в решении СНБО от 14 мая 2021 года, обнародованном на сайте президента вместе с указом.

В решении также говорится, что правительство в декларации должно предусмотреть для себя право предоставления государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования — резидентов Украины по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.

Также Кабмин должен обеспечить при подготовке проектов законов о госбюджете Украины на 2022 2023, 2024 года увеличение объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки и требований законодательства к пересмотру доходной части государственного бюджета.

Кроме того, решение СНБО предусматривает, что правительство в месячный срок должно подать в парламент законопроект о внесении изменений в статью 33 Бюджетного кодекса Украины (относительно составления Бюджетной декларации по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины) относительно урегулирования процедуры составления Бюджетной декларации по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины, с учетом положений Конституции Украины и закона «О Совете национальной безопасности и обороны Украины».

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Согласно указу президента, контроль за выполнением решения СНБО возлагается на секретаря Совета Алексея Данилова.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Кабмин, оборона, бюджет
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