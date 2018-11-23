Украина потратит на оборону 5,38% ВВП

В Государственном бюджете на 2019 предусмотрено выделение на сферу безопасности и обороны 5,38% ВВП. Об этом он сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Согласно национальному законодательству в бюджете, который был принят сегодня, предусмотрено 5,38% от ВВП. Это общая цифра на безопасность и оборону. Относительно распределения, то в соответствии с национальным законодательством распределение осуществляет Совет нацбезопасности и обороны. Общая сумма является достаточной», — сказал Гройсман.

Он добавил, что правительство постоянно работает над тем, чтобы увеличить резерв финансирования Вооруженных силы.

Напомним, что народные депутаты приняли бюджет сегодня около 6:00 утра.

Расходы на повышение обороноспособности и безопасности государства на 2019 предусмотрены в сумме 211,9 млрд. грн (из них государственные гарантии — 5 млрд грн).