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АТЕШ: росія готує нові теракти, в яких планує звинуватити Україну

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росія готує нові теракти, в яких планує звинуватити Україну, зокрема підпільний рух опору. Таким чином кремль хоче дискредитувати партизан. Про це пише УНН з посиланням на "АТЕШ".

Зазначається, що росія прагне підірвати рух опору на окупованих територіях України і показати нібито насильниці дії проукраїнських партизанів. В "АТЕШ" також назвали головці цілі рф:

1. Дискредитувати опір в очах українців

2. Утримати нових активістів від приєднання до рухів опору

3. Підірвати законне право України на опір в очах міжнародної спільноти

«Кремль прагнутиме звинуватити Україну в нових терористичних актах у найближчі тижні та місяці, особливо руху опору. Їхня абсолютна рішучість лише підтверджує успішність нашої боротьби з ними», - підкреслили в "АТЕШ".

АТЕШ
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