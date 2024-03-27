АТЕШ: росія готує нові теракти, в яких планує звинуватити Україну

росія готує нові теракти, в яких планує звинуватити Україну, зокрема підпільний рух опору. Таким чином кремль хоче дискредитувати партизан. Про це пише УНН з посиланням на "АТЕШ".
Зазначається, що росія прагне підірвати рух опору на окупованих територіях України і показати нібито насильниці дії проукраїнських партизанів. В "АТЕШ" також назвали головці цілі рф:
1. Дискредитувати опір в очах українців
2. Утримати нових активістів від приєднання до рухів опору
3. Підірвати законне право України на опір в очах міжнародної спільноти
«Кремль прагнутиме звинуватити Україну в нових терористичних актах у найближчі тижні та місяці, особливо руху опору. Їхня абсолютна рішучість лише підтверджує успішність нашої боротьби з ними», - підкреслили в "АТЕШ".
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