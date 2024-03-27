Експерти пояснили, навіщо потрібно регулювати діяльність соціальних мереж в Україні

Telegram, Viber, Facebook чи TikTok. Переважна більшість українців спілкується в соцмережах, ділиться світлинами та читає там новини. Та чи безпечні вони, кому належать і хто нас з вами так контролює?

https://fakty.com.ua/ua/videos/chym-nebezpechni-telegram-tiktok-viber-ta-chy-zaboronyat-yih-v-ukrayini/

Депутати з різних фракцій подали законопроєкт про регулювання діяльності платформ, через які поширюється масова інформація, зокрема Telegram, який належить росіянину Павлові Дурову. Автори пропонують прирівняти їх до суб’єктів медіа.

А також вони мають розкривати структуру власності та джерела фінансування. При цьому не допускається діяльність в Україні суб’єктів у сфері медіа, які належать або фінансуються резидентами держави-агресора. Цей законопроєкт ще має пройти два читання в сесійній залі.

«Соціальні мережі – це, скажімо так, така дуже лайтова версія даркнету. Ви можете робити, що хочете, ви можете робити, як хочете», – зауважив Ярослав Юрчишин, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

В Україні найпопулярнішою платформою для спілкування та отримання новин є Telegram. Ба більше, Україна на шостому місці у світі за кількістю Telegram-каналів з понад мільйоном підписників. Але є одне але.

«Власника ми всі знаємо – Павло Дуров, і знаємо, як він пов’язаний з ФСБ Росії. Історія вже не нова», – сказала Аліна Бондарчук, заступниця керівника Центру протидії дезінформації при РНБО.

Хоч сам Дуров давно відхрестився від будь-якої співпраці з ФСБ та неодноразово наголошував, що додаток абсолютно безпечний, у Центрі протидії дезінформації кажуть:

«Не забувайте, якщо ви переписуєтеся в Telegram й це не секретний чат, а звичайний, ці повідомлення потрапляють в хмару і потім незрозуміло, де вони і які факти, фотографії, файли можуть випливти і де це все може бути використане», – наголосила Аліна Бондарчук.

І це навіть якщо користувач видалить дані з телефона. Ще одним з підводних каменів Telegram є його анонімність. Що це означає?

Будь-хто, а особливо кремлівські боти, можуть, наприклад, активно використовувати Telegram-майданчики для дестабілізації ситуації в Україні.

«Можна навалити будь-чого, будь про кого, будь про шо. Знайти, хто джерело цієї інформації, буде надзвичайно складно. Наші спецслужби відстежують кілька сотень акаунтів і Telegram-каналів, які пов’язані з Росією», – запевнив Ярослав Юрчишин.

То як бути? Заборонити цей месенджер у нас поки не готові. Тому радять таке:

«Ним абсолютно спокійно можна користуватися як методом отримання інформації. Але ми зауважуємо, що для цього потрібно мати дуже високий рівень медіаграмотності, щоб можна було відрізнити правду від брехні», – пояснила Аліна Бондарчук.

Ще на початку минулого року у низці західних країн, зокрема у США, почали обмежувати користування TikTok для держслужбовців. Причина – занепокоєння щодо зв’язків з китайськими спецслужбами. Мовляв, додаток після його встановлення має доступ до усієї інформації та шпигує за своїми користувачами.

За словами заступниці керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, в TikTok зараз набагато більше загроз та ІПСО.

Ця китайська платформа неабияк припала до душі росіянам. Там вони, наче на заводі, штампують чергові фейки. Згадаймо лише зимові вкиди про ті ж блекаути.

Саме TikTok та Telegram, зазначають експерти, є найбільшими каналами розповсюдження брехні. Чому?

«По-перше, немає модерації, часто на канали неможливо поскаржитися. Або якщо видаляють якийсь канал, то потім створюються 10 таких самих каналів», – пояснила Дзвенислава Щерба, аналітикиня ГО Інтерньюз-Україна.

До не надто надійних платформ, до речі, належить і Viber. Хоч ще у 2014 році цей месенджер придбали японці, та є нюанс.

«Всі сховища інформації, найімовірніше, в Росії. Тому ми маємо два рівня небезпеки. Перший – це приватний, ніхто не хотів би, щоб його приватні дані виливалися в загальний доступ», – сказав Ярослав Юрчишин.

Другий рівень – серйозніший – національна безпека й оборона. Саме тому цими додатками заборонено користуватися нашим військовим.

«За рекомендаціями пана Буданова, найбільш захищеним зараз є Signal. Він рекомендований для використання навіть в ЗСУ», – зазначив Ярослав Юрчишин.

«WhatsApp, Signal – це ті месенджери, які наразі не несуть жодної шкоди, ними можна користуватися», – додала Аліна Бондарчук.

А як бути з найпопулярнішими? З Telegram та TikTok? Невже тотальна заборона – єдине правильне рішення?

«Ми таке робили з Одноклассниками і ВКонтакте. Бо в нас була чітка інформація про те, що приватна інформація українців виливається і використовується ФСБ», – зазначив Юрчишин.

Якщо не повна заборона, то принаймні верифікація точно потрібна, кажуть експерти.

«Що може допомогти – це входження в єдиний європейський регуляторний простір, який якраз передбачає верифікацію соціальних мереж. Коли ми розуміємо, що це за соцмережа, де її сервери, хто її власники», – сказала Дзвенислава Щерба.

Так, ідеться про регулювання соцмереж.

«Якщо ми говоримо про TikTok, Telegram, Viber, важливо, щоб канали, які зараз фактично виконують функцію медіа, хоча вони не зареєстровані як медіа, тому не несуть відповідальності за той контент, який вони публікують. Важливо, щоб у нас були ці регулятори», – наголосила Дзвенислава Щерба.

Та поки народні обранці лише говорять про можливе регулювання того ж Telegram чи подібних до нього платформ, боротися з ворожими брехливими вкидами нашим фахівцям доводиться по-іншому.

«Ми фіксуємо інформацію, збираємо акаунти і подаємо їх на блокування. В кожній країні є свої представництва, ми на прямому контакті», – пояснила Аліна Бондарчук.