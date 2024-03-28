Politico: ЄС не буде передавати Україні 5 млрд євро прибутку, отриманого від заморожених російських активів

Керівництво ЄС вирішило не передавати Україні 5 млрд євро прибутку, отриманого від заморожених російських активів у 2022 та 2023 роках.

Про це повідомляє Politico.

Наразі коштами розпоряджається орган під назвою Euroclear – європейський депозитарій цінних паперів. За інформацією журналістів, Єврокомісія хоче залишити ці гроші як своєрідну страховку від ймовірних судових позовів з боку росії.

Так, у поки що неопублікованому звіті ЄС, з яким ознайомилися ЗМІ, йдеться, що Euroclear зможе використати ці гроші для покриття «витрат, ризиків та збитків, завданих центральним депозитаріям цінних паперів... через війну в Україні».

«Прибуток за 2022–2023 роки, пов'язаний із замороженими російськими активами, відокремлений від прибутку, отриманого в рамках звичайного бізнесу. Ми не розподіляємо цей прибуток серед акціонерів і зберігаємо його доти, доки не будуть надані подальші вказівки», – повідомила Euroclear у письмовій відповіді Politico.

Очікується, що на допомогу Україні будуть виділені доходи від інвестицій, отримані вже цього року. Однак влада в Києві не погоджується з таким планом Єврокомісії. Так, міністр юстиції Денис Малюська назвав його «помилкою» під час дискусії у Брюсселі минулого тижня.

«Я ніколи не чув, що 5 мільярдів євро – це буфер для Euroclear. Це занадто велика сума грошей, щоб бути буфером для будь-якого потенційного судового процесу», – сказав він.

Проте юристи пояснюють, що арешт прибутку «заднім числом» був би «юридичним мінним полем», що пояснює, чому пропозиція Комісії не охоплює доходи, отримані у 2022 та 2023 роках.

«Є дуже обмежені обставини, за яких нормативні акти можуть застосовуватись заднім числом», – визнав Малюська.