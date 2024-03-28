Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Politico: ЄС не буде передавати Україні 5 млрд євро прибутку, отриманого від заморожених російських активів

128

Керівництво ЄС вирішило не передавати Україні 5 млрд євро прибутку, отриманого від заморожених російських активів у 2022 та 2023 роках.

Про це повідомляє Politico.

Наразі коштами розпоряджається орган під назвою Euroclear – європейський депозитарій цінних паперів. За інформацією журналістів, Єврокомісія хоче залишити ці гроші як своєрідну страховку від ймовірних судових позовів з боку росії.

Так, у поки що неопублікованому звіті ЄС, з яким ознайомилися ЗМІ, йдеться, що Euroclear зможе використати ці гроші для покриття «витрат, ризиків та збитків, завданих центральним депозитаріям цінних паперів... через війну в Україні».

«Прибуток за 2022–2023 роки, пов'язаний із замороженими російськими активами, відокремлений від прибутку, отриманого в рамках звичайного бізнесу. Ми не розподіляємо цей прибуток серед акціонерів і зберігаємо його доти, доки не будуть надані подальші вказівки», – повідомила Euroclear у письмовій відповіді Politico.

Очікується, що на допомогу Україні будуть виділені доходи від інвестицій, отримані вже цього року. Однак влада в Києві не погоджується з таким планом Єврокомісії. Так, міністр юстиції Денис Малюська назвав його «помилкою» під час дискусії у Брюсселі минулого тижня.

«Я ніколи не чув, що 5 мільярдів євро – це буфер для Euroclear. Це занадто велика сума грошей, щоб бути буфером для будь-якого потенційного судового процесу», – сказав він.

Проте юристи пояснюють, що арешт прибутку «заднім числом» був би «юридичним мінним полем», що пояснює, чому пропозиція Комісії не охоплює доходи, отримані у 2022 та 2023 роках.

«Є дуже обмежені обставини, за яких нормативні акти можуть застосовуватись заднім числом», – визнав Малюська.

Politico, ЄС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 28 марта 2024
Среда, 27 марта 2024
Вторник, 26 марта 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023