Порхун: Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі плануються на кінець літа

Перші поховання українських героїв на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) плануються на кінець літа - початок осені 2024 року. Про це розповів виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун в ефірі телемарафону у середу, 27 березня.
Порхун зазначив, що наразі проводиться підготовка до будівництва першої черги меморіального кладовища. За його словами, на перше травня є розрахунок вийти на безпосереднє будівництво першої черги меморіалу. будівництво першої черги поділено на два етапи, першу частину планують ввести в експлуатацію до кінця серпня або на початку вересня й розпочати поховання героїв.
"На першому етапі організують заїзд на цвинтар, площу перед входом до комплексу, площу для проведення церемоніалу, а також перший сектор для поховань", - сказав Порхун.
Увесь комплекс Національного військового меморіального кладовища планують повністю збудувати до 2027 року, зазначив в.о.міністра у справах ветеранів.
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