Буданов: Telegram, з точки зору національної безпеки, точно є проблемою

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що Telegram, з погляду національної безпеки, є проблемою. Про це пише УНН з посиланням на Буданова, якого цитує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як заявив Буданов, що за допомогою Telegram можна впливати на людей на окупованих територіях, зокрема, завдяки йому можна щось доносити до людей на цих територіях.

Також Буданов зазначив про небезпеку від Telegram.

«Telegram, з точки зору національної безпеки, точно є проблемою. Це треба розуміти. До того ж таки, я абсолютно проти утисків свободи слова. Але це вже занадто. Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому писати все, що йому заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається», - сказав Буданов.