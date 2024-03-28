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Прокуратура Німеччини оголосила обвинувачення співробітникам компанії Siemens за експорт турбін до окупованого Криму

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Прокуратура Гамбурга оголосила обвинувачення п’ятьом співробітникам німецької компанії Siemens за експорт газових турбін до окупованого росією Криму, про що стало відомо ще у 2017 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

Після більш ніж шести років розслідувань гамбурзька прокуратура висунула звинувачення чотирьом німцям і одному громадянину Швейцарії та Франції у порушенні заборони на постачання товарів в окупований Крим.

Як стверджує обвинувачення, фігуранти знали про те, що чотири газові турбіни вартістю 111 мільйонів євро, які були відправлені з Гамбурга до санкт-петербурга наприкінці 2015 року і на початку 2016 року, призначалися не для півдня росії, а для двох нових електростанцій у Криму для постачання електроенергії на анексований рф півострів.

Земельний суд Гамбурга ще має вирішити, чи визнати ці звинувачення, уточнює n-tv.

Нагадаємо, у 2017 році стало відомо, що росія доставила на окупований півострів чотири турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

Siemens спершу заперечував нелегальну поставку, але згодом заявив, що має усі докази того, що газові турбіни були незаконно транспортовані – але без відома німецької компанії. Зрештою Siemens продовжив торгівлю з росією й після цього скандалу.

Західним компаніям заборонено торгувати з Кримом, анексію якого росією у 2014 році не визнає переважна більшість держав світу.

Siemens, Крим
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