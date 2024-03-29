Мінсоцполітики та Інститут демографії розробили проєкт стратегії демографічного розвитку

В Україні розробили проєкт стратегії демографічного розвитку до 2040 року. Сьогодні розпочинаються публічні консультації з обговорення, потім стратегію має схвалити уряд.

Розробкою займалося Міністерство соціальної політики разом з Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН, експертами та міжнародними партнерами.

Метою стратегії є забезпечення довгострокового відтворення населення України, здатності людей адаптуватися до змін із збереженням та покращенням ключових соціально-демографічних характеристик.

У стратегії визначено головні демографічні виклики та загрози розвитку України, це:

Швидке скорочення чисельності населення. За оцінками Інституту демографії та проблем якості, на 1 січня 2022 року чисельність населення України у межах 1991 року становила 42 млн осіб, на серпень 2023-го – 36,3 млн.

- Низький рівень народжуваності. Так, за час повномасштабної війни коефіцієнт народжуваності в Україні знизився до 1,0 (щоб забезпечити просте відтворення населення потрібно 2,2).

- Погіршення стану здоров'я населення через неможливість отримати своєчасну та якісну медичну допомогу, недостатню профілактику захворювань, численні стреси, тривале перебування у несприятливих умовах, що спричинило зниження імунітету, загострення захворювань.

- Зростання чисельності осіб з інвалідністю, які потребують комплексної реабілітації та підтримки.

- Високий рівень передчасної смертності, насамперед чоловіків, пов'язаний із масовою зайнятістю у шкідливих та небезпечних умовах, потраплянням у ДТП, зловживанням алкоголем, психоактивними речовинами та курінням, недостатністю інформування населення про навички здорового способу життя, низькою доступністю та якістю медичної допомоги у сільській місцевості, війною.

- Масова вимушена еміграція населення та незаконне вивезення громадян України за кордон, а також масштабний внутрішній рух населення.

- Демографічне старіння.

Таким чином, за оцінкою Інституту демографії, населення України до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051-го – до 25,2 млн осіб.

За сценарію змін чисельність населення може становити 33,9 млн осіб на початок 2041 року та 31,6 млн – на початок 2051-го.

Щодо кожної проблеми з демографічною ситуацією у стратегії запропоновано рішення. Перша мета – створити умови підвищення народжуваності. Робити це пропонують шляхом створення середовища, дружнього до сімей з дітьми; підвищення економічної самодостатності сімей; створення сприятливих умов поєднання батьківства з роботою; комплексної підтримки сімей.

Знижувати рівень передчасної смертності планують, зокрема, поліпшенням загального стану здоров'я населення, підвищенням доступності медичної допомоги тощо.

Щоб забезпечити міграційний приріст населення, пропонується сприяти поверненню в Україну біженців та залучати представників української діаспори.

Інші цілі стратегії – адаптація соціуму до демографічного старіння та формування умов для активного довголіття та подолання негативних демографічних тенденцій завдяки розвитку можливостей якісного життя в Україні.