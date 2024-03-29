Мінсоцполітики та Інститут демографії розробили проєкт стратегії демографічного розвитку

В Україні розробили проєкт стратегії демографічного розвитку до 2040 року. Сьогодні розпочинаються публічні консультації з обговорення, потім стратегію має схвалити уряд.
Розробкою займалося Міністерство соціальної політики разом з Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН, експертами та міжнародними партнерами.
Метою стратегії є забезпечення довгострокового відтворення населення України, здатності людей адаптуватися до змін із збереженням та покращенням ключових соціально-демографічних характеристик.
У стратегії визначено головні демографічні виклики та загрози розвитку України, це:
Швидке скорочення чисельності населення. За оцінками Інституту демографії та проблем якості, на 1 січня 2022 року чисельність населення України у межах 1991 року становила 42 млн осіб, на серпень 2023-го – 36,3 млн.
Таким чином, за оцінкою Інституту демографії, населення України до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051-го – до 25,2 млн осіб.
За сценарію змін чисельність населення може становити 33,9 млн осіб на початок 2041 року та 31,6 млн – на початок 2051-го.
Щодо кожної проблеми з демографічною ситуацією у стратегії запропоновано рішення. Перша мета – створити умови підвищення народжуваності. Робити це пропонують шляхом створення середовища, дружнього до сімей з дітьми; підвищення економічної самодостатності сімей; створення сприятливих умов поєднання батьківства з роботою; комплексної підтримки сімей.
Знижувати рівень передчасної смертності планують, зокрема, поліпшенням загального стану здоров'я населення, підвищенням доступності медичної допомоги тощо.
Щоб забезпечити міграційний приріст населення, пропонується сприяти поверненню в Україну біженців та залучати представників української діаспори.
Інші цілі стратегії – адаптація соціуму до демографічного старіння та формування умов для активного довголіття та подолання негативних демографічних тенденцій завдяки розвитку можливостей якісного життя в Україні.