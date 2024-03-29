У НБУ проаналізували ситуацію з функціональністю банківської системи у найбільш постраждалих регіонах України

У Національному банку України проаналізували ситуацію з функціональністю банківської системи у найбільш постраждалих чотирьох регіонах та по країні загалом після масової атаки на об’єкти критичної інфраструктури минулого тижня.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова НБУ Андрій Пишний.

"Можу констатувати, що об’єднана мережа банківських відділень Power Banking відпрацювала відповідно до протоколів", - написав Пишний.

Очільник НБУ зазначив, що через повернення екстрених відключень банки чи не вперше масово випробували роботу відділень, які ще наприкінці 2022 року були спеціально додатково оснащені для роботи в умовах тривалої відсутності електрики чи зв’язку.

"Напередодні зими ми максимально підготувались до роботи в умовах блекауту. І тепер пройшли тестування системи в реальних умовах. Результат маємо більш ніж задовільний! Спрацювали практично всі банківські відділення, які входять до об’єднаної мережі Power Banking, а їх загалом понад 2400 (фактично кожне друге банківське відділення в країні) . З них 602 – працювали в Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях, енергетична інфраструктура яких найбільше постраждала від російських ударів", - сказав Пишний.

Він визнав, що хоч і було кілька випадків технічних збоїв, проте банки оперативно замінили або відремонтували техніку та налагодили свою роботу.