У НБУ проаналізували ситуацію з функціональністю банківської системи у найбільш постраждалих регіонах України

У Національному банку України проаналізували ситуацію з функціональністю банківської системи у найбільш постраждалих чотирьох регіонах та по країні загалом після масової атаки на об’єкти критичної інфраструктури минулого тижня.
Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова НБУ Андрій Пишний.
"Можу констатувати, що об’єднана мережа банківських відділень Power Banking відпрацювала відповідно до протоколів", - написав Пишний.
Очільник НБУ зазначив, що через повернення екстрених відключень банки чи не вперше масово випробували роботу відділень, які ще наприкінці 2022 року були спеціально додатково оснащені для роботи в умовах тривалої відсутності електрики чи зв’язку.
"Напередодні зими ми максимально підготувались до роботи в умовах блекауту. І тепер пройшли тестування системи в реальних умовах. Результат маємо більш ніж задовільний! Спрацювали практично всі банківські відділення, які входять до об’єднаної мережі Power Banking, а їх загалом понад 2400 (фактично кожне друге банківське відділення в країні) . З них 602 – працювали в Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях, енергетична інфраструктура яких найбільше постраждала від російських ударів", - сказав Пишний.
Він визнав, що хоч і було кілька випадків технічних збоїв, проте банки оперативно замінили або відремонтували техніку та налагодили свою роботу.
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