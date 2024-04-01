Консервативна партія за підсумками майбутніх виборів може отримати менше 100 місць у парламенті Британії, - ЗМІ

Британська Консервативна партія за підсумками майбутніх виборів може отримати навіть менше 100 місць у парламенті, що стало би приголомшливою поразкою.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Sunday Times.
Аналіз на основі опитування 15 тисяч британців з правом голосу засвідчив, що консерватори можуть виграти у лише 98 округах і отримали би менше 100 місць (зокрема, жодного у Шотландії та Уельсі), тоді як лейбористи перемагають у 468 округах.
Загалом опитування прогнозує лейбористам 45% голосів – на 19 процентних пунктів більше, ніж консерваторам.
Правопопулістська партія Найджела Фараджа нарощує підтримку і здобула би 8,5% голосів, дещо поступаючись ліберальним демократам, яких підтримали би 10,4% виборців.
У ці результати не входять виборці, які ще не визначилися з думкою – це близько 15% опитаних, що менше, ніж у більшості попередніх опитувань. Консерватори ще сподіваються заручитися підтримкою цих виборців за час, що залишається до голосування.
Опитування проводила компанія Survation на замовлення громадської організації Best for Britain.
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