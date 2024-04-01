Павлюк розповів, чому росіяни не змогли захопити Київ за три дні

Взяти Київ за три дні справді було у планах окупантів і для здійснення цього задуму вони застосували найбільш мобільні російські підрозділи. Ворог вважав це запорукою захоплення.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

«Якщо б не професійні дії наших підрозділів, то їм би це (захопити Київ за три дні, – Ред.) вдалося. Але вони зустріли неочікуванний для них опір, професійний опір і всі їх темпи наступу були призупинені. Вони вимушені були змінювати свої плани», – повідомив він.

Професійні дії наших військових, а також розвідки дали змогу зірвати плани ворога по захопленню столиці за три дні.

«На прикладі одного аеродрому, коли буквально об 11 годині 24 числа була спроба висадки десанту – дві групи по 20 гелікоптерів, як ударних, так і транспортних, які заходили на Гостомель, завдавали удари по нашим підрозділам, які там обороняли. Тоді аеродром обороняла одна рота Нацгвардії, вона була укомплектована в основному строковиками», – згадує Павлюк.

За його словами, українські військові змогли дати перший гідний опір, збили 4 гелікоптери, а два пошкодили. Але перевага та професійність тих, що атакували були набагато вищими і наші бійці були змушені відступити, але змогли викликати вогонь артилерії. Тож десант, який на той час зміг висадитися, був знищений чітким вогнем наших військових.

Лише на третій день колони рф наземним способом прорвалися на аеродром, але завдяки тому, що наша розвідка спрацювала добре, техніка ворога після двох ударів Смерчами перетворилася на металобрухт.

Злам російського наступу на Київ та область відбувся у Мощуні.

«19-20 березня якраз були вирішальні бої за цей населений пункт. Це той плацдарм, який захопили росіяни, що були величезною загрозою для Києва. Якби вони змогли розвинути там наступ, то ми б тоді боролися за вулиці Києва. Але нам вдалося тоді підірвати дамбу, змити усі мости, які вони вибудували для того, щоб перекинути основні сили і знищити той підрозділ, який захопив плацдарм», – розповів Павлюк.

Таким чином, ресурсу на Київщину у ворога не залишалося, тож російські війська були вимушені відступати.