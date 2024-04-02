Нардеп: Цієї весни не прогнозується суттєвого підвищення цін на основні продукти

Народний депутат та член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук повідомив, що цієї весни не прогнозується суттєвого підвищення цін на основні продукти.
«На мою думку кардинального підвищення цін на продукти не відбудеться. Овочі, які зиму зберігалися в овочесховищах, почнуть дешевшати. Зокрема зменшується ціна на картоплю та цибулю у порівнянні з січнем», – сказав парламентар.
Також нардеп спрогнозує зниження цін на яйця, адже у весняно-літній період з'являється багато домашньої продукції. За його словами, фермерські господарства за якістю та ціною вже конкурують з великими виробниками.
При цьому можуть несуттєво зрости ціни на молочну продукцію у разі подорожчання палива, додав народний депутат.
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