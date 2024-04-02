Глава Rheinmetall: Європі слід серйозно розглянути перспективу об’єднання та розвитку оборонного комплексу

Глава найбільшого німецького концерну з виробництва зброї Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що європейським країнам слід серйозно розглянути перспективу об’єднання та розвитку оборонного комплексу.

На його переконання, у разі великої війни на континенті, Сполучені Штати не надаватимуть суттєвої допомоги і тоді Європа буде змушена оборонятися власними силами.

«США більше зосереджені на Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, ніж у Європі. Якщо існуюча ситуація обернеться великим військовим конфліктом, Штати зосередяться на Азії і тоді Європа залишиться одна», – зазначив німецький підприємець.

Паппергер додав, що насамперед у європейському суспільстві незмінно існувало переконання, що будь-яка загроза збройного вторгнення призведе до масштабної допомоги від США, проте такого не буде. Штати переживають власні проблеми, основною з яких стала політична поляризація всередині країни.

«Великим завданням наступного президента Америки буде зближення двох партій. Погано, коли найбільша економіка світу – і найбільша оборонна міць – є розколотою нацією», – сказав глава Rheinmetall.