Глава Rheinmetall: Європі слід серйозно розглянути перспективу об’єднання та розвитку оборонного комплексу

Глава найбільшого німецького концерну з виробництва зброї Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що європейським країнам слід серйозно розглянути перспективу об’єднання та розвитку оборонного комплексу.
На його переконання, у разі великої війни на континенті, Сполучені Штати не надаватимуть суттєвої допомоги і тоді Європа буде змушена оборонятися власними силами.
«США більше зосереджені на Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, ніж у Європі. Якщо існуюча ситуація обернеться великим військовим конфліктом, Штати зосередяться на Азії і тоді Європа залишиться одна», – зазначив німецький підприємець.
Паппергер додав, що насамперед у європейському суспільстві незмінно існувало переконання, що будь-яка загроза збройного вторгнення призведе до масштабної допомоги від США, проте такого не буде. Штати переживають власні проблеми, основною з яких стала політична поляризація всередині країни.
«Великим завданням наступного президента Америки буде зближення двох партій. Погано, коли найбільша економіка світу – і найбільша оборонна міць – є розколотою нацією», – сказав глава Rheinmetall.
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