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У мережі з'явилося безліч телеграм-каналів з пошуку полонених, які контролюються російськими спецслужбами

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Координаційний штаб застерігає про підвищену активність російських спецслужб. Важливо бути обережними й захищати особисту інформацію військовополонених і зниклих безвісти військових, інакше ви можете їм нашкодити.

Про це повідомляє Національне інформаційне бюро (НІБ).

У мережі з'явилося безліч телеграм-каналів, які обіцяють знайти полонених або зниклих безвісти, запитуючи у родичів та близьких жертв їхні особисті дані та іншу інформацію.

Проте, як повідомляє Координаційний штаб, багато цих каналів або контролюється представниками спецслужб країни-агресора, або є шахрайськими схемами, метою яких є виманювання грошей. Передача особистих відомостей цим особам може завдати значної шкоди як військовополоненому, і його сім'ї.

Яку інформацію не можна надсилати незнайомцям?

За жодних обставин не слід передавати стороннім такі дані:

  • Номер телефону та інші контактні дані;
  • Адреса проживання;
  • Інформація про політичні погляди, попереднє місце роботи та склад сім'ї військовополоненого;
  • Профіль у соціальних мережах;
  • Дані військовослужбовця (ПІБ, номер бригади, військова спеціальність, позивний, звання, обставини потрапляння в полон);
  • Місце дислокації підрозділу;
  • Фото та відеоматеріали (включаючи знімки з товаришами по службі).

Чому це не варто робити?

Передача цих даних може серйозно ускладнити становище військовополоненого. Спецслужби противника можуть використовувати цю інформацію для маніпулювання, шантажу чи організації провокацій. Крім того, шахраї можуть скористатися цими відомостями для виманювання грошей або інших несумлінних цілей.

Як вчинити, якщо військовослужбовець потрапив у полон чи зник безвісти?

Якщо військовий потрапив у полон або зник безвісти, його пошуком слід займатися через уповноважені державні органи. Для родичів та близьких передбачені такі канали допомоги:

  • Національне інформаційне бюро при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Координаційний центр із питань полонених;
  • Офіси Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
  • Звертайтеся на офіційні гарячі лінії та електронні адреси вказаних організацій.
полонені
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