RLI: кремль розраховує втягнути білорусь у війну проти України вже безпосередньо

росія планує у найближчій перспективі здійснити теракти в білорусі та звинуватити у цьому білоруських добровольців, які воюють на боці України.

Так кремль має намір досягти кількох цілей, однією з яких є посилення резонансу після теракту в Підмосков'ї та отримання нових "підстав" для звинувачення України у тероризмі. Про це із посиланням на інсайди, отримані від однієї із європейських спецслужб, повідомляє Robert Lansing Institute (RLI).

Крім того, москва не втрачає надії втягнути білорусь у війну з Україною, "відтягнувши" таким чином частину українських військ із півдня та сходу до північних кордонівнашої країни.

За словами представника європейської розвідки, кремль зараз працює над організацією терористичних атак на білоруській землі, щоб покласти провину на Полк Калиновського, антилукашенківський підрозділ, який воює проти росії разом з українськими військами.

"Таким чином, кремль має намір посилити суспільний ефект від масового розстрілу в "Крокус Сіті Холі", а також сфабрикувати чергову нагоду для звинувачення України в тероризмі, підтримці терористичних мереж та радикальних угруповань", - йдеться у повідомленні RLI.

На "роль" терористів білоруські добровольці з Полку Калиновського москвою обрані не випадково: дискредитувавши цей підрозділ, кремль розраховує наблизитися до виконання ще однієї давньої мети: втягнути білорусь у війну проти України вже безпосередньо.

У RLI підозрюють, що заяви білоруського диктатора олександра лукашенка про те, що "білорусь готується до війни", білоруські війська проходять навчання, а до військових частин надходить додаткова техніка, також можуть бути не випадковістю.

При цьому участь білоруських військ у прямій війні проти України потрібна кремлю аж ніяк не тому, що війська лукашенка відрізняються підвищеною боєздатністю. Навпаки, бойовий потенціал зс рб аналітики RLI оцінюють як досить низький.

білоруси як учасники війни проти України потрібні кремлю у якості відволікаючого маневру: їхнє призначення - відтягнути українські сили перед початком запланованого москвою наступу в Україні.

Аналітики вважають, що залучення білорусі до війни створило б локальні центри бойових дій уздовж українсько-білоруського кордону, що змусило б Київ відвести частину своїх резервних сил із зони бойових дій до кордону з білоруссю.

"В результаті росіяни маневрували б частиною своїх військ на Харківському чи Сумському напрямах. Цей сценарій підтверджує попередження про те, що готується наступ росії на Харків та Київ", - йдеться у статті.

Додатковим "бонусом" у разі такого розвитку подій у Кремлі можуть вважати можливість звинуватити США, військова допомога яких Україні зійшла практично нанівець, у "падінні Києва" та провести паралелі з виходом західної коаліції з Афганістану. Кінцевою метою цих звинувачень є показати США як державу, яка більше не здатна залишатися гарантом безпеки Європи.

Ще одна мета згаданих маневрів - "дотиснути" лукашенка, який попри підписані з рф документи про "союзну державу", насправді продовжує чинити опір повній відмові білорусі від суверенітету на користь росії. Не виключено, що російський диктатор володимир путін під час реалізації цього плану принесе у жертву свого давнього "соратника".

Сценарій повалення лукашенка стає більш ймовірним на тлі відсутності видимих перспектив подальшого просування росії на українських полях битв і переходу до окопної війни, яка триває з травня 2023 року.

"Аналітики RLI протягом останніх двох років вказували на фактори, які вказують, що росія готується поглинути білорусь і привести до влади маріонетковий режим. У свою чергу, це надасть путіну цілу низку нових можливостей, у тому числі тотальний призов білоруських чоловіків, про який ми попереджали у травні минулого року", - зазначено у статті.

При цьому лукашенко своїми нещодавніми заявами сам мимоволі зробив сценарій зі своїм поваленням реальнішим. Його риторика останнім часом різко суперечить наративам кремля, вважають аналітики, за приклад наводячи нещодавню заяву лукашенка про те, що терористи з "Крокуса" намагалися втекти не до України, як переконував путін, а до білорусі.

Саме тому в RLI не виключають, що сплановані кремлем атаки можуть бути спрямовані, зокрема, і на політичне керівництво білорусі, що, як розраховує москва, суттєво полегшить для неї завдання змусити Мінськ вступити у війну проти України.