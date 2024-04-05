Сійярто: Угорщина побоюється можливої ескалації з росією через деякі ініціативи НАТО

Угорщина побоюється можливої ескалації з росією. Деякі ініціативи НАТО "можуть перетнути червоні лінії".
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Sky News.
"Ми маємо зробити все можливе, щоб уникнути прямого конфлікту між НАТО та росією в майбутній період", - заявив він.
Очільник МЗС Угорщини додав, що вже є "наміри, спрямовані на протилежне". За словами Сійярто, частина пропозицій "безперечно, перетне деякі лінії, які досі вважалися червоними".
При цьому угорський міністр не розкрив, про які саме ініціативи йдеться.
Сійярто заявив, що його країна буде проти будь-якої пропозиції НАТО, яка "призведе до ескалації конфлікту між росією та Україною".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023