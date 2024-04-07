Шольц: Війна в Україні закінчиться в той момент, коли путін вирішить вивести свої війська

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що російський диктатор володимир путін завершить війну тоді, коли зрозуміє, що її неможливо виграти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент путін вирішить вивести свої війська. Однак він ухвалить це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою", - сказав Шольц.
Очільник німецького уряду пообіцяв, що його країна не припинить своїх зусиль з підтримки України у війні проти росії та закликав Захід продовжувати таку підтримку.
Він нагадав, що Німеччина на сьогоднішній день виділила Києву військову підтримку на 28 млрд євро і додав, що підтримка Заходом України є "ключем до відновлення миру" в Європі.
За його словами, Берлін буде підтримувати Україну "доти, доки це буде необхідно".
Шольц сказав, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включно з потенційним конфліктом між росією і НАТО, є тактика "ефективного стримування". Він також закликав до розбудови сильної європейської оборонної промисловості.
"Тому ми більше інвестуємо у власну безпеку та оборону разом, як європейці, щоб ніхто не наважився напасти на нас", - сказав канцлер ФРН.
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