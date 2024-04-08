Буданов підтримав ідею Папи Римського щодо обміну полоненими

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтримав ідею Папи Римського Франциска, який на Великдень запропонував росії та Україні провести обмін полоненими у форматі "всіх на всіх".

Про це він заявив в інтерв'ю ARD.

"Я це повністю підтримую. Давайте це зробимо. Залишилася лише одна маленька річ: переконати росію", - сказав керівник ГУР, додавши, що наразі не бачить зацікавленості з боку москви.

Буданов також додав, що нині центральним посередником в обмінах військовополоненими виступає не Туреччина, а Об'єднані Арабські Емірати.