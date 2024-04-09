АРМА та Інтерпол домовилися про співробітництво у розшуку викраденних активів

Представники Агенства із розшуку та менеджменту активів та Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України (НЦБ Інтерполу) провели зустріч, у ході якої домовилися про співробітництво у розшуку викраденних активів.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Нам необхідно мати доступ до баз даних викраденого майна - незалежно, чи це картини, антикваріат, автівки чи літаки - для того, щоб максимально збільшити повернення незаконно виведених за кордон активів" – заявила під час зустрічі Олена Дума.

Зазначається, що НЦБ Інтрерполу, володіючи 19 базами даних, готове до співпраці з Агентством для надання додаткових важелів та успішного розшуку активів, в тому числі й для цілей координації дій при організації виконання Агентством функції менеджменту активів.

Також представники НЦБ Інтерполу пообіцяли оперативно опрацьовувати запити від АРМА та надавати інформацію.

Учасники зустрічі домовилися про подальше активне співробітництво в інтересах держави, задля повернення вивезеного та викраденого майна до України.

Агентство направило документи щодо визначення заступника Голови АРМА Павла Великоречаніна як Focal Point від АРМА у мережі Інтерпол.