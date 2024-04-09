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Аграріям компенсують 25% витрат на сільгосптехніку українського виробництва

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В Україні офіційно стартувала програма часткової компенсації державою вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва. Вона є складовою економічної програми "Зроблено в Україні", повідомило Міністерство економіки.

Рішення про запуск програми уряд ухвалив 8 березня. Наказ про формування та затвердження переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується коштом бюджету, 8 квітня підписала міністр економіки Юлія Свириденко.

Завдяки програмі цього року аграрії, що купуватимуть у виробників, внесених до переліку, заощадять на придбанні 25%. Імпорт сільгоспмашин та обладнання може зменшитися до 10%. До того ж програма сприятиме створенню близько тисячі нових робочих місць, вважають у Мінекономіки.

Щоб отримати часткову компенсацію від держави вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має:

→ обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки,

→ придбати необхідну техніку,

→ подати до уповноваженого банку заявку та підтверджувальні документи.

У держбюджеті на 2024 рік на реалізацію програми закладено 1 млрд грн. За підрахунками міністерства, цього вистачить, щоб задовольнити заявки на вітчизняну техніку близько 4000 агровиробників.

Станом на 8 квітня до оновленого переліку увійшло 964 номенклатурні позиції продукції 21 українського виробника сільгоспмашин та обладнання. За підсумками надходження та розгляду нових заяв виробників техніки та обладнання перелік оновлюватиметься.

Мінекономіки, Зроблено в Україні
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