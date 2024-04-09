Аграріям компенсують 25% витрат на сільгосптехніку українського виробництва

В Україні офіційно стартувала програма часткової компенсації державою вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва. Вона є складовою економічної програми "Зроблено в Україні", повідомило Міністерство економіки.
Рішення про запуск програми уряд ухвалив 8 березня. Наказ про формування та затвердження переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується коштом бюджету, 8 квітня підписала міністр економіки Юлія Свириденко.
Завдяки програмі цього року аграрії, що купуватимуть у виробників, внесених до переліку, заощадять на придбанні 25%. Імпорт сільгоспмашин та обладнання може зменшитися до 10%. До того ж програма сприятиме створенню близько тисячі нових робочих місць, вважають у Мінекономіки.
Щоб отримати часткову компенсацію від держави вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має:
→ обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки,
→ придбати необхідну техніку,
→ подати до уповноваженого банку заявку та підтверджувальні документи.
У держбюджеті на 2024 рік на реалізацію програми закладено 1 млрд грн. За підрахунками міністерства, цього вистачить, щоб задовольнити заявки на вітчизняну техніку близько 4000 агровиробників.
Станом на 8 квітня до оновленого переліку увійшло 964 номенклатурні позиції продукції 21 українського виробника сільгоспмашин та обладнання. За підсумками надходження та розгляду нових заяв виробників техніки та обладнання перелік оновлюватиметься.
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