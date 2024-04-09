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Гутцайт: НОК України розробляє протокол поведінки українських спортсменів з атлетами з росії на Олімпійських іграх

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Національний олімпійський комітет розробляє протокол поведінки українських спортсменів з атлетами з росії на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Про це повідомив президент НОК Вадим Гутцайт у ефірі національного телемарафону.

«Національний олімпійський комітет готує такий протокол, вже є ці рекомендації, але вони ще не затверджені, тому що нам необхідно обговорити ці рекомендації із Комісією атлетів НОК. Зараз ми вирішимо останні питання і його буде затверджено», – сказав Гутцайт.

За його словами, серед рекомендацій: не вітати спортсменів із росії, не стояти з ними на спільних фото, не давати спільні інтерв'ю, не тиснути руку.

«Це будуть спільні рекомендації. Ми ж бачимо, що відбувалося на чемпіонатах світу, коли Ольга Харлан не потисла руку», – додав президент НОК.

Гутцайт, Олімпійські ігри, НОК
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