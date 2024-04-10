Кабмін ліквідував комісію з проведення аудиту збитків, завданих внаслідок збройної агресії рф

Кабінет Міністрів ліквідував комісію з проведення аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Ліквідовано комісію з проведення аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації", – написав Мельничук про сьогоднішнє рішення уряду.

Згідно з рішенням, визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабміну від 27 травня 2022 року № 640 "Про утворення комісії з проведення аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації".