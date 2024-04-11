Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Федоров: На порталі Дія знову доступна послуга оформлення компенсації за працевлаштування переселенців

154

Роботодавці, які під час війни влаштували на роботу ВПО, відтепер зможуть оформити компенсацію за кожного нового співробітника за оновленими умовами на порталі “Дія”.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, на порталі "Дія" знову доступна послуга оформлення компенсації за працевлаштування переселенців.

"Беріть до себе на роботу людей, які через війну покинули домівки, і подавайте заяву через портал Дія про компенсацію від держави", - зауважив Федоров.

Міністр повідомив, що на порталі покращили послугу, і тепер виплати будуть не тільки за перший та другий місяці роботи людини, а й за третій.

"А якщо взяли на роботу ВПО з інвалідністю, то компенсація буде за перші пів року її роботи — раніше такої послуги не було", - зазначив Федоров.

Розмір компенсації — 8 тисяч гривень за місяць, це мінімальна зарплата. Виплата змінюватиметься, якщо зміниться мінімалка.

Як отримати виплату

Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі "Дія" в кабінеті громадянина.

"Дія" знайде вас у переліку отримувачів виплат Пенсійного фонду.

Перевірте дані, виберіть період для компенсації та надайте інформацію про внутрішньо переміщену особу. При виборі періоду отримання компенсації за другий місяць підтвердьте подальше працевлаштування особи.

Введіть розрахунковий рахунок для отримання коштів.

Перевірте заяву та підпишіть її за допомогою КЕП.

Заява автоматично буде надіслана до Державного центру зайнятості і роботодавець отримає кошти.

Дія, ВПО, Федоров
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 11 апреля 2024
Среда, 10 апреля 2024
Вторник, 9 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023