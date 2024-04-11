Каволі попереджає, що в Україні "досить швидко" закінчаться артилерійські снаряди і перехоплювачі ППО

Високопоставлений американський генерал попередив, що без подальшої американської підтримки в Україні "досить швидко" закінчаться артилерійські снаряди і перехоплювачі ППО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Генерал Крістофер Каволі заявив Конгресу, що "ставки дуже високі" для України.

"Якщо одна сторона може стріляти, а інша не може відповісти, то програє та сторона, яка не може відповісти. Тож ставки дуже високі", – сказав він.

Ці коментарі перегукуються із заявами Володимира Зеленського, який попередив на вихідних, що в України можуть закінчитися ракети ППО, якщо Росія продовжить свою інтенсивну кампанію бомбардувань.

"Якщо вони продовжуватимуть бити (по Україні) щодня, як це було протягом останнього місяця, у нас можуть закінчитися ракети, і партнери знають про це", – сказав він.