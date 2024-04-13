Будник: До програми подвійних дипломів долучилися ще чотири українські університети

До програми подвійних дипломів із британськими закладами вищої освіти долучилися ще чотири українські університети.

Про це повідомила радниця – уповноважена Президента України з питань Фонду глави держави з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник, передає Укрінформ із посиланням на ОП.

Ідеться про Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Український державний університет залізничного транспорту, Університет імені Альфреда Нобеля та Харківський національний університет радіоелектроніки.

Заклади готуватимуть фахівців із комп’ютерної інженерії, розвитку штучного інтелекту, кібербезпеки, логістики й урбаністики.

В ОП нагадали, що українсько-британська ініціатива подвійних дипломів діє з минулого року. Одразу ж після запуску учасниками її стали шість українських вишів.

Завдяки цій програмі студенти можуть отримати дипломи магістра закладів вищої освіти України та Британії, а самі заклади – обмінятися досвідом.

«Кількість закладів вищої освіти, які долучилися до програми, зросла майже вдвічі з моменту запуску. З одного боку, це свідчить про високий рівень освітніх послуг: за якістю ми не поступаємося багатьом європейським ЗВО. З іншого – про перспективи: ми справді рівноправні партнери закладів вищої освіти Сполученого Королівства, з українськими ЗВО все більше прагнуть посилювати співпрацю», – зауважила Будник.