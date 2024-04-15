Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

А так можна було?: Сюмар обурилася на західних союзників України

176

Після того, як США допомогли Ізраїлю збити майже всі дрони та ракети Ірану вночі 14 квітня, в української сторони виникли питання, чому так не допомагають Україні у війні з росією.

Про це повідомила голова комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики, народна депутатка Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook.

Так, у ніч на 14 квітня збивали іранські балістичні і крилаті ракети не тільки Залізний купол Ізраїлю, а й з американських та британських літаків та винищувачів Іорданіі. Єгипет теж був готовий допомогти. Під ранок Іран поінформував, що "удар досягнув цілі".

"Сьогодні мільйони українців мають одне питання: а так можна було? Можна було збити всі російські ракети за допомогою винищувачів союзників? Можна було задіяти сили сусідніх країн? Зрештою, можна було посилити українське ППО не після, а до нападу... От так можна було дати по зубам агресору спільно і відразу, і не допустити найкровопролитнішоі війни в центрі Європи після Другої світової?", - написала вона.

Нардепка нагадала, що Україна витримала російські атаки з понад ста крилатих та балістичних ракет, які перетворювали на руїни будинки, пошкоджували критичну інфраструктуру, вбивали українців, мільйони людей стали біженцями.

Вона сподівається, що з історії з Іраном та допомогою Ізраїлю від союзників будуть зроблені висновки українськими стратегічними партнерами, оскільки військові стратегічні угоди - "це не лише папір".

"А після нас росіяни будуть загрожувати вам. Висновки - що зло долається спільними силами. І розуміє лише мову сили, а не словесні занепокоєння. Сподіваюся, ця спільність проявиться хоча б у спільному пакеті допомоги Україні та Ізраїлю в американському парламенті, який тепер набирає вже критичної актуальності", - додала Сюмар.

Сюмар
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 15 апреля 2024
Воскресенье, 14 апреля 2024
Суббота, 13 апреля 2024
Пятница, 12 апреля 2024
Четверг, 11 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023