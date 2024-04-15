А так можна було?: Сюмар обурилася на західних союзників України

Після того, як США допомогли Ізраїлю збити майже всі дрони та ракети Ірану вночі 14 квітня, в української сторони виникли питання, чому так не допомагають Україні у війні з росією.

Про це повідомила голова комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики, народна депутатка Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook.

Так, у ніч на 14 квітня збивали іранські балістичні і крилаті ракети не тільки Залізний купол Ізраїлю, а й з американських та британських літаків та винищувачів Іорданіі. Єгипет теж був готовий допомогти. Під ранок Іран поінформував, що "удар досягнув цілі".

"Сьогодні мільйони українців мають одне питання: а так можна було? Можна було збити всі російські ракети за допомогою винищувачів союзників? Можна було задіяти сили сусідніх країн? Зрештою, можна було посилити українське ППО не після, а до нападу... От так можна було дати по зубам агресору спільно і відразу, і не допустити найкровопролитнішоі війни в центрі Європи після Другої світової?", - написала вона.

Нардепка нагадала, що Україна витримала російські атаки з понад ста крилатих та балістичних ракет, які перетворювали на руїни будинки, пошкоджували критичну інфраструктуру, вбивали українців, мільйони людей стали біженцями.

Вона сподівається, що з історії з Іраном та допомогою Ізраїлю від союзників будуть зроблені висновки українськими стратегічними партнерами, оскільки військові стратегічні угоди - "це не лише папір".

"А після нас росіяни будуть загрожувати вам. Висновки - що зло долається спільними силами. І розуміє лише мову сили, а не словесні занепокоєння. Сподіваюся, ця спільність проявиться хоча б у спільному пакеті допомоги Україні та Ізраїлю в американському парламенті, який тепер набирає вже критичної актуальності", - додала Сюмар.